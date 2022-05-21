Ротенберг: «Я за спортивный принцип. 2 команды отправляются в стыки, 2 вылетают. Такой принцип должен оставаться всегда»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг выступил против расширения Тинькофф РПЛ, а также поделился мнением о возможном создании Кубка РПЛ.

—Какая позиция «Сочи» по возможному Кубку лиги?

—Это не мне решать. Любые соревнования — это всегда привлекательно, чтобы было какое-то развитие. Любое соревнование дает рост любому спортсмену.

— Какая ваша позиция по поводу расширения лиги и кубка лиги?

— Я всю жизнь в спорте, всегда за спортивный принцип! Он таков: 2 команды отправляются в стыковые матчи, 2 вылетают, вот и все. Я считаю, что такой спортивный принцип должен оставаться всегда.

— Шамиль Газизов утверждает, что наша страна достойна 20 и более команд. Вы не считаете, что из-за санкций УЕФА лигу нужно расширять?

— Это же еще зависит от передвижения. Тут нужно смотреть на экономику. Насколько команды могут получить финансирование. Многие команды проседают к концу сезона из-за недостатка финансов. Я считаю, что нужно оставлять 16 команд и думать о том, как можно вернуться в Европу, в Лигу Чемпионов.

В марте клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа команд в лиге со следующего сезона.