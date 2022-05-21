Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:17

Ротенберг: «Я за спортивный принцип. 2 команды отправляются в стыки, 2 вылетают. Такой принцип должен оставаться всегда»

Президент «Сочи» Ротенберг выступил против расширения РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Сочи» Борис Ротенберг выступил против расширения Тинькофф РПЛ, а также поделился мнением о возможном создании Кубка РПЛ.

—Какая позиция «Сочи» по возможному Кубку лиги?

—Это не мне решать. Любые соревнования — это всегда привлекательно, чтобы было какое-то развитие. Любое соревнование дает рост любому спортсмену.

— Какая ваша позиция по поводу расширения лиги и кубка лиги?

— Я всю жизнь в спорте, всегда за спортивный принцип! Он таков: 2 команды отправляются в стыковые матчи, 2 вылетают, вот и все. Я считаю, что такой спортивный принцип должен оставаться всегда.

— Шамиль Газизов утверждает, что наша страна достойна 20 и более команд. Вы не считаете, что из-за санкций УЕФА лигу нужно расширять?

— Это же еще зависит от передвижения. Тут нужно смотреть на экономику. Насколько команды могут получить финансирование. Многие команды проседают к концу сезона из-за недостатка финансов. Я считаю, что нужно оставлять 16 команд и думать о том, как можно вернуться в Европу, в Лигу Чемпионов.

В марте клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа команд в лиге со следующего сезона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
«Сочи» вырвал у «Динамо» серебро чемпионата России! «Барсы» забили команде Шварца пять мячей
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат расширят или вернут Кубок лиги?
Комментатор Черданцев передумал: расширения РПЛ не будет
Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ до 18 команд»
Черданцев заявил, что заинтересованные стороны склоняются к расширению РПЛ до 18 клубов
«Динамо» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Комбаров считает, что расширение РПЛ компенсирует отсутствие российских клубов в еврокубках
«Спартак» назвал расширение РПЛ деструктивным шагом и предложил деление на две восьмерки
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
ЦСКА — «Ростов»: видеообзор матча 30-го тура РПЛ
Агаларов забил почти две трети голов «Уфы». Это новый рекорд лиги
Президент «Сочи» Ротенберг оценил шансы команды на чемпионство в следующем сезоне
Мухин: «Обидно, что уходят Фернандес и Дзагоев»
Кучаев: «Уровень «Рубина» очень сильно упал — это факт»
Федотов отреагировал на слухи о возможном уходе в «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Президент «Сочи» Ротенберг оценил шансы команды на чемпионство в следующем сезоне
Комментатор Черданцев передумал: расширения РПЛ не будет
Ротенберг о контракте Федотова с «Сочи»: «Думаю, обо всем договоримся»
«Уфа» выложила эмоциональное видео из раздевалки после победы над «Рубином»
Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ до 18 команд»
Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агаларов забил почти две трети голов «Уфы». Это новый рекорд лиги

ЦСКА — «Ростов»: видеообзор матча 30-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости