Ротенберг: «Ищет ли «Сочи» нового тренера? Все зависит от следующих игр»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о последних результатах команды и ответил на вопрос о том, не рассматривает ли он возможность смены главного тренера.

— Как вам последние результаты команды?

— У нас следующая игра с «Пари НН», будем смотреть.

— Ищет ли Сочи нового тренера?

— Все зависит от следующих игр.

После 12 туров чемпионата России-2023/24 «Сочи» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице с 9 очками.

В начале сезона-2023/24 главным тренером сочинцев был Дмитрий Хохлов. Специалиста отправили в отставку 17 сентября, с этого момента командой руководит Александр Точилин.