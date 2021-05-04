Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Президент РПЛ Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

15:18
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

По информации «СЭ», президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов РПЛ обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову с просьбой быть уважительнее в социальных сетях по отношению к соперникам.

Кроме того, у ЦСКА недовольство вызвало утечка документа с обращением армейцев в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ через «Спартак».

Мележиков обещал учесть просьбу президента лиги.

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые опубликовали два твита. В первом было написано: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Во втором — сцена из игры «Мортал Комбат», где после победы бойца над героем, похожим на кентавра, произносится фраза: «It's official, you suck».

Позже стало известно, что ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в Twitter после победного дерби.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Зенит» — абсолютный чемпион. Но РПЛ напоминает колхоз
Пьяный петербуржец сбил насмерть собственную мать
Женщина пожаловалась в полицию на секс с коллегой-мигрантом в Москве
Юрист предупредила о штрафах за сорняки на дачном участке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд