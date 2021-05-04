Президент РПЛ Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

По информации «СЭ», президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов РПЛ обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову с просьбой быть уважительнее в социальных сетях по отношению к соперникам.

Кроме того, у ЦСКА недовольство вызвало утечка документа с обращением армейцев в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ через «Спартак».

Мележиков обещал учесть просьбу президента лиги.

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые опубликовали два твита. В первом было написано: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Во втором — сцена из игры «Мортал Комбат», где после победы бойца над героем, похожим на кентавра, произносится фраза: «It's official, you suck».

Позже стало известно, что ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в Twitter после победного дерби.

(Севастиан Терлецкий)