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Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения и устроили ему коридор

15:18
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Футболисты «Рубина» поздравили главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения.

Пресс-служба казанского клуба опубликовала в Twitter видео, в котором игроки устраивают коридор для наставника, которому 4 мая исполнилось 50 лет.

Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренировал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1389520904577814528

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