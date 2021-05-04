Футболисты «Рубина» поздравили Слуцкого с днем рождения и устроили ему коридор

Футболисты «Рубина» поздравили главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения.

Пресс-служба казанского клуба опубликовала в Twitter видео, в котором игроки устраивают коридор для наставника, которому 4 мая исполнилось 50 лет.

Самый агрессивный коридор в истории ?



Догадайтесь, кто больше не выйдет на поле ? pic.twitter.com/Wz32xoNpSX — «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021

Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренировал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.