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Хачатурянц прокомментировал повышение вознаграждений арбитров со следующего сезона РПЛ

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Президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал повышение вознаграждений за работу судей со следующего сезона РПЛ.

Предполагается, что со следующего сезона главный арбитр матча будет получать до 174 000 рублей, ассистент главного арбитра — до 87 000.

«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева. Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

Сообщается, что клубы поддержали предложение департамента судейства РФС увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 — 2025/26) до 937,2 миллиона рублей.

Источник: t.me/premierliga /4561
РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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Кр. Советов – Локомотив
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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