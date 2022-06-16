Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин будет тренироваться с «Химками»

По информации «СЭ», 26-летний российский вратарь Антон Митрюшкин, который находится в статусе свободного агента, будет тренироваться с «Химками». По итогам работы с командой будет принято решение о его будущем.

1 июня дрезденское «Динамо» объявило об уходе из команды Митрюшкина. Он выступал за немецкий клуб с июля 2021-го.

Голкипер является воспитанником «Спартака». На его счету 3 матча в составе красно-белых.

Ранее Митрюшкин также играл за «Сьон» и дюссельдорфскую «Фортуну».