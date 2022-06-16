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Судейство

Сегодня, 19:45

Клубы РПЛ утвердили увеличение расходов на судейство

Анна Горшкова
Корреспондент
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16 июня на общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос увеличения расходов на судейство матчей лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, клубы поддержали предложение департамента судейства РФС увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 — 2025/26) до 937,2 миллиона рублей.

Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра матча вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000, ассистента главного арбитра — с 47 850 рублей до 87 000 рублей.

Источник: https://t.me/premierliga/4561
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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П
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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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