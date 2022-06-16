Клубы РПЛ утвердили увеличение расходов на судейство

16 июня на общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос увеличения расходов на судейство матчей лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, клубы поддержали предложение департамента судейства РФС увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 — 2025/26) до 937,2 миллиона рублей.

Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра матча вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000, ассистента главного арбитра — с 47 850 рублей до 87 000 рублей.