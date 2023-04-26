Алаев сообщил о встрече клубов РПЛ с главой судейского корпуса Каманцевым по окончании сезона
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал общее собрание клубов лиги.
«Мало что услышали от Каманцева, говорили клубы. Ситуация напряженная, дискуссия была эмоциональной. Решили отложить вопросы по поднятию оплаты работы судей. Что касается встречи с Каманцевым и судейством корпусом, мы решили провести ее в конце сезона. Главное — доиграть этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. Клубы хотят встретиться не по отдельности, а вместе. Они имеют право знать, как работает судейская структура. Надеюсь, войдем в следующий сезон с четким пониманием», — сказал Алаев.
Также глава РПЛ ответил на вопрос, кто из представителей клубов был наиболее активен.
— Кто из клубов более активно общался на собрании?
— Все были активны. Приняли решение, что сейчас все на эмоциях. С видео, рейтингами, данными, назначениями все покажем, расскажем. Хочется, чтобы чемпионат закончился без скандалов, как в последних турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4