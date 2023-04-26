Алаев сообщил о встрече клубов РПЛ с главой судейского корпуса Каманцевым по окончании сезона

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал общее собрание клубов лиги.

«Мало что услышали от Каманцева, говорили клубы. Ситуация напряженная, дискуссия была эмоциональной. Решили отложить вопросы по поднятию оплаты работы судей. Что касается встречи с Каманцевым и судейством корпусом, мы решили провести ее в конце сезона. Главное — доиграть этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. Клубы хотят встретиться не по отдельности, а вместе. Они имеют право знать, как работает судейская структура. Надеюсь, войдем в следующий сезон с четким пониманием», — сказал Алаев.

Также глава РПЛ ответил на вопрос, кто из представителей клубов был наиболее активен.

— Кто из клубов более активно общался на собрании?

— Все были активны. Приняли решение, что сейчас все на эмоциях. С видео, рейтингами, данными, назначениями все покажем, расскажем. Хочется, чтобы чемпионат закончился без скандалов, как в последних турах.