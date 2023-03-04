Президент РПЛ Алаев об отмененном голе Соболева: «Грустно, что Мешков совершил такую ошибку»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России и поделился мнением об отмененном голе форварда красно-белых Александра Соболева в конце встречи.

— До конца не понял, что произошло. Если все произошло так, как вы сказали, грустно, что такой опытный судья, как Мешков, большой профессионал, да еще и в свой юбилей, совершил такую ошибку. Если это так, повторяю. Был свисток, поему нельзя было доиграть момент и не свистеть. Разумное было бы решение, если что ВАР мог бы отмотать... Тогда вопрос, зачем смотрел ВАР...

— Какие санкции могут быть?

— Минус два очка, их никто не вернет. Арбитр будет анализировать свою работу. Но это не моя функция и задача. Только начали, а футбол у нас качественный, команды готовы и играют. Разные матчи, вчера менее комбинационный футбол, сегодня больше. Везде борьба, не хочется, чтобы судьи влияли на результат. Хочется, чтобы они вкатились в сезон.

— Конгресс ФИФА собираетесь посетить?

— Нет.

Ранее сам Соболев заявил, что считает свой гол забитым по правилам. По его мнению, «Спартак» должен считаться победителем в матче с «Уралом».