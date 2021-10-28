Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о возможных трансферах клуба.

«Большая иллюзия того, что надо усиляться, надо менять состав и так далее. У нас хороший состав, сейчас есть молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе есть большое будущее. Это перспективная команда. Мы не будем бездумно тратить деньги и покупать игроков. Будем усиляться только точечно, только для того, чтобы сбалансировать состав. Для нас основная проблема — психология. Нам нужно несколько ментальных монстров, которые сделают крепче и сильнее», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.

«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.