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«Ростову нужно несколько ментальных монстров» Арутюнянц — о трансферах клуба

Президент «Ростова» рассказал о трансферных планах клуба
17:37
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о возможных трансферах клуба.

«Большая иллюзия того, что надо усиляться, надо менять состав и так далее. У нас хороший состав, сейчас есть молодые перспективные игроки, у которых при правильном подходе есть большое будущее. Это перспективная команда. Мы не будем бездумно тратить деньги и покупать игроков. Будем усиляться только точечно, только для того, чтобы сбалансировать состав. Для нас основная проблема — психология. Нам нужно несколько ментальных монстров, которые сделают крепче и сильнее», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouTube-каналу.

«Ростов» после 12 туров занимает 12-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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