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8 февраля, 03:57

Арутюнянц: «Планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб планирует довести до конца дело с уходом из команды футболиста Матиаса Норманна.

«После решения CAS мы не общались с Норманном. Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна», — цитирует Sport24 Арутюнянца.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

22 ноября «Ростов» сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в досрочном безосновательном расторжении контракта.

Матиас Норманн. Источник: ФИФА обязала Норманна выплатить 2,9 миллиона евро за разрыв контракта с «Ростовом»

Источник: https://sport24.ru/football/news-618873-prezident-rostova-planiruyem-dovesti-delo-do-kontsa-i-obyazatelno-poluchit-dengi-ot-normanna
Матиас Норманн
Футбол
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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