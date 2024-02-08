Арутюнянц: «Планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб планирует довести до конца дело с уходом из команды футболиста Матиаса Норманна.

«После решения CAS мы не общались с Норманном. Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна», — цитирует Sport24 Арутюнянца.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

22 ноября «Ростов» сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в досрочном безосновательном расторжении контракта.