Кондрашов: «Такое комплектования состава не добавляет «Зениту» симпатий со стороны болельщиков»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Кондрашов считает, что нынешняя трансферная политика клуба из Санкт-Петербурга не добавляет симпатий со стороны нейтральных болельщиков.

«Я всегда был за своих, ребят из академии. Сейчас как раз такое время, что можно дать дорогу в состав молодым. Еврокубков же нет. Я понимаю, собрать команду из иностранцев под Лигу чемпионов. Как тот же «Шериф» делал. Там игроков из чемпионата Молдавии на пальцах можно пересчитать. И то у них, кажется, «родных» больше, чем в «Зените».

Такое комплектования состава не добавляет «Зениту» симпатий со стороны болельщиков. Нейтральных я имею в виду, которые в России. Раньше так «Спартак» не любили. Матюгами, камнями встречали в других городах. Богатых нигде не любят. Тем более что такое неравенство в РПЛ: одни не знают, на что билеты купить, другие бразильцев покупают и на сборах сидят за границей полтора месяца. Я понимаю, когда «Зенит» покупал хороших футболистов — Халка, Витселя. Они были лидерами команды. А сейчас берут Марио Фернандеса. Зачем? Чтобы ЦСКА позлить? Или чтобы он тут миллионы получал? Где он еще столько денег получит, как не в «Зените». Ругали Дзюбу, когда он сказал: «Зенит» из Рио-де-Жанейро». А он же прав был», — цитирует «РБ Спорт» Кондрашова.