Агент Сако: «Думаю, он быстро адаптируется к стилю игры «Ростова»

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, оценил игру ивуарийца в товарищеском матче против «Спартака» (3:0).

«Сако выиграл все верховые дуэли, у него был спокойный матч. Удовлетворительное начало для Сако в «Ростове», особенно против великой команды «Спартак». Учитывая профессионализм «Ростова», я думаю, он быстро адаптируется к стилю игры клуба», — цитирует «РБ Спорт» Сако.

В следующем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» 11 февраля встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.