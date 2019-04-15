Президент "Ростова" ответил, видит ли он в своей команде Мамаева и Кокорина

Президент "Ростова" Арташес Арутюнян в интервью программе "Инсайдеры" на "Матч Премьер" ответил на вопрос, могут или нет оказаться в его клубе полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин. В отношении футболистов идет суд по обвинению в совершении хулиганский действий по сговору и причинении побоев водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку, чиновнику Минпромторга Денису Паку и гендиректору НАМИ Сергею Гайсину. По словам главы дончан, эту ситуацию сложно сравнивать с перезапуском в его команде карьер других проблемных футболистов.

– Не допускаю, что они окажутся здесь, я просто не знаю этого. У них другая ситуация, – сказал президент ростовчан. – Я точно знаю, что "Ростов" хорошо реанимирует футболистов, они перезагружают свои карьеры и выступают на высоком уровне. Думаю, у них (Мамаева и Кокорина) все впереди. Не знаю, что и как у них сложится с судами, но, думаю, ребята смогут вернуться в футбол.