Арутюнянц: «Категорически не согласен с тем, что Карпин проводит весну хуже, чем осень»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал мнение о том, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин хуже выступает во второй половине чемпионата России.

«Карпин традиционно проводит весну хуже, чем осеннюю часть? Я не согласен с этим категорически. Вы вообще понимаете, с какими проблемами мы столкнулись? Уход иностранцев, мы из молодежной команды поднимаем игроков в основу, чтобы не вылететь. Возвращаем Карпина, не вылетаем. И с этой командой, делая два трансфера, мы заходим в этот сезон», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 3 очка. В последних трех турах «Ростов» проиграл «Факелу» (0:2), «Сочи» (0:1) и «Краснодару» (0:3).