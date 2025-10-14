Бителло признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре
Полузащитника «Динамо» Бителло признали лучшим игроком бело-голубых в сентябре, сообщает пресс-служба команды.
25-летний бразилец в прошедшем месяце забил три гола и сделал одну результативную передачу. Он набрал 59,34 процента голосов.
В голосовании Бителло обошел голкипера Курбана Расулова (17,16 процента) и полузащитника Антона Миранчука (13,95).
Источник: ФК «Динамо»
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