Бителло признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре

Полузащитника «Динамо» Бителло признали лучшим игроком бело-голубых в сентябре, сообщает пресс-служба команды.

25-летний бразилец в прошедшем месяце забил три гола и сделал одну результативную передачу. Он набрал 59,34 процента голосов.

В голосовании Бителло обошел голкипера Курбана Расулова (17,16 процента) и полузащитника Антона Миранчука (13,95).