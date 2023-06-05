Президент «Оренбурга» заявил, что Акоста с большой вероятностью покинет клуб

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что Диего Акоста с большой вероятностью покинет клуб.

«Покинет ли Акоста клуб? Больше да, чем нет. Ему надо больше играть», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний парагвайский форвард сыграл только четыре минуты в матчах РПЛ. Четыре матча он провел в Кубке России и пять игр за вторую команду «Оренбурга». Соглашение Акосты с оренбургским клубом рассчитано до конца этого сезона.