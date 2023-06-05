Гладилин: «Лучший игрок сезона — Малком, а из российских футболистов сложно кого-то выделить»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что форвард «Зенита» Малком является лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23.

«Конечно, лучший игрок сезона — это Малком. Он провел один из лучших сезонов в «Зените»: стал лучшим бомбардиром чемпионата. Как правило, лучшего футболиста выбирают из чемпионской команды. Мне кажется, в составе «Зенита» лучшим футболистом был именно Малком, он и играл ярче всех. А вот из российских футболистов сложно кого-то выделить в этом сезоне», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Малком получил награды «Нападающий сезона» и «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. В минувшем сезоне 26-летний бразильский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.