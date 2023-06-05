Семшов: «Руководству «Динамо» надо определиться с кандидатом на должность главного тренера и дать ему поработать»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями о будущем бело-голубых.

«Трудно сказать, подошел ли бы «Динамо» Слуцкий в качестве главного тренера. Бело-голубые в последнее время стали часто менять специалистов. Поэтому, может быть, такая невнятная ситуация в таблице у них. Каждому тренеру нужно время для работы в команде. Быстрые смены тренеров не идут на пользу. Игроки только начинают привыкать к одному, потом другой озвучивает иные требования. Поэтому нет стабильности, а она нужна «Динамо», тогда, возможно, все наладится и будет результат. Не знаю, кто мог бы привнести в «Динамо» стабильность. Это решает руководство клуба, но оно начинает шарахаться и не знает, кого приглашать. Надо определиться с кандидатом и дать ему поработать», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.

«Динамо» заняло 9-е место в чемпионате России. В заключительном матче сезона, который прошел 3 июня, бело-голубые уступили «Оренбургу» со счетом 0:3.