Президент «Оренбурга» высказался о чемпионском коридоре для «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о чемпионском коридоре для «Зенита».

«Чемпионский коридор для «Зенита»? Не думали и не обсуждали», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» примет «Зенит» в матче 28-го тура. Ранее от чемпионского коридора для «Зенита» отказался «Спартак».