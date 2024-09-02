Президент «Оренбурга» сообщил, что Андреев оспорит решение комитета РФС по этике
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии «СЭ» сообщил, что спортивный директор клуба Дмитрий Андреев собирается оспорить решение комитета РФС по этике.
Ранее стало известно, что Андреев будет уволен из клуба, но имеет возможность вернуться после окончания срока дисквалификации.
«Насколько я знаю, Дмитрий Степанович будет подавать апелляцию. Это его дело. Он совершил действия, за которые получил соответствующую оценку комитетом РФС по этике. Насколько я знаю, он попытается обжаловать это решение, чтобы смягчить наказание, которое ему вынесено», — сказал Еремякин «СЭ».
30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).
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1
|Зенит
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|18-1
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2
|Краснодар
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|3
|0
|9-3
|15
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3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
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4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
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5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
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6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
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7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
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8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
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9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
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10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
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11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
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12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1