Нигматуллин назвал главное достижение за 2023 год

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин подвел итоги 2023 года, а также выступил с пожеланиями на 2024 год.

«Год получился разобранным. Первая часть года в футболе получилась сложной, вторая — больше на позитиве. Смогли подняться в таблице РПЛ, а я попал в сборную России. Думаю, вызов в сборную стал моим главным достижением в этом году. Болельщикам нужно надеяться и верить, что в ближайшем будущем вернемся на европейскую арену. Хотелось бы всем пожелать красивой игры, чтобы никто не болел, только футболом», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Нигматуллин впервые в карьере был вызван в национальную команду в ноябре перед товарищеским матчем с Кубой в Волгограде.