«Оренбург» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером Личкой

«Оренбург» провел предварительные переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой, сообщает «РБ Спорт». 45-летний специалист возглавил команду в августе 2020 года.

По информации источника, стороны уже обсудили возможность продления контракта. Следующий раунд переговоров пройдет примерно через две недели.

На данный момент «Оренбург» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.