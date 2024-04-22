Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:38

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев прокомментировал ситуацию с тренерами в «Спартаке»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Ростовом» (5:1). Он добавил, что московский клуб сложно анализировать.

«Последние 20 лет руководство клуба ведет себя не очень последовательно. Так что «Спартак» тяжело понять рационально, часто в него можно просто верить. Так ведь было и в сезоне, когда «Спартак» неожиданно для всех выиграл чемпионство. Был Аленичев, его убрали и поставили Карреру, которого тогда никто не знал. А он взял и выиграл чемпионат. Оказалось, что именно он был нужен команде», — цитирует Гаджиева «Евро.Футбол.Ру».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005620214_gadjiev_prokommentiroval_yarkuyu_pobedu_spartaka_v_matche_s_rostovom
2
1
Читайте также
The Athletic опубликовал материал о покере Аршавина на «Энфилде»
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
«Спартак» лишится звезд, «Локо» — Дзюбы, а ЦСКА — легенды. Топ-10 игроков РПЛ с истекающими контрактами, которые летом станут безработными
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Овчинников считает, что агенты не оставят Слишковича в «Спартаке»
Титов — о Карпине в «Спартаке»: «Оставьте его в покое! Он тренер «Ростова»
Баранник назвал единственного «супер-игрока» в РПЛ
Наумов: «Попав в хорошие руки, Пиняев запросто может вырасти в звезду европейского уровня»
Титов: «Если Слишкович выиграет шесть матчей из шести, можно будет задуматься»
Мостовой — о матче «Спартак» — «Ростов»: «Игру сделали ошибки вратарей. Сколько можно привозить?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС опубликовал повестку исполкома 26 апреля

Мостовой — о матче «Спартак» — «Ростов»: «Игру сделали ошибки вратарей. Сколько можно привозить?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости