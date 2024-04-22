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РФС опубликовал повестку исполкома 26 апреля

Алина Савинова
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В пятницу, 26 апреля, в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что начало заседания — в 11.00 по московскому времени. На нем будет рассмотрен вопрос о концепции развития национальной сборной команды России по футболу на период неучастия в официальных международных турнирах.

Также проект повестки дня включает следующие операционные вопросы:

1. О паспортизации субъектов футбола, регистрационной и учетной деятельности.

2. Об утверждении Стандарта РФС «Футбольные стадионы» и Положения РФС по сертификации стадионов в новых редакциях.

3. Об утверждении места проведения Суперфинала FONBET Кубка России сезона-2023/24.

4. О турнире за Суперкубок России 2024 года.

В рамках административного направления будут рассмотрены вопросы судейства, согласования финансовой отчетности РФС за 2023 год и представлен отчет деятельности организации за прошлый год.

Источник: https://rfs.ru/news/220263
Футбол
РФС
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3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
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 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
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 Факел 24 6 8 10 19-27 26
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 Урал 24 6 6 12 24-38 24
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 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
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 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
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