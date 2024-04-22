РФС опубликовал повестку исполкома 26 апреля

В пятницу, 26 апреля, в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что начало заседания — в 11.00 по московскому времени. На нем будет рассмотрен вопрос о концепции развития национальной сборной команды России по футболу на период неучастия в официальных международных турнирах.

Также проект повестки дня включает следующие операционные вопросы:

1. О паспортизации субъектов футбола, регистрационной и учетной деятельности.

2. Об утверждении Стандарта РФС «Футбольные стадионы» и Положения РФС по сертификации стадионов в новых редакциях.

3. Об утверждении места проведения Суперфинала FONBET Кубка России сезона-2023/24.

4. О турнире за Суперкубок России 2024 года.

В рамках административного направления будут рассмотрены вопросы судейства, согласования финансовой отчетности РФС за 2023 год и представлен отчет деятельности организации за прошлый год.