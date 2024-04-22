Мостовой — о матче «Спартак» — «Ростов»: «Игру сделали ошибки вратарей. Сколько можно привозить?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч 25-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» (5:1).

«Игру сделали вратарские ошибки. Меня бесит, когда вратари начинают разыгрывать ногами. Так было с Лещуком в матче с «Динамо», так было вчера с Песьяковым. Сколько можно привозить?» — приводит слова Мостового «Евро-футбол.Ру».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.