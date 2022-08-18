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Сегодня, 11:05

Президент «Бешикташа»: «Мы никогда не интересовались Дзюбой»

Президент «Бешикташа» опроверг возможное подписание клубом Артема Дзюбы
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби в разговоре с «СЭ» опроверг возможное подписание клубом российского нападающего Артема Дзюбы.

«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее Артем Дзюба в соцсетях выложил видео, где был виден домашний стадион «Бешикташа».

Артем Дзюба
ФК Бешикташ
8
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 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
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