Президент «Бешикташа»: «Мы никогда не интересовались Дзюбой»
Президент «Бешикташа» опроверг возможное подписание клубом Артема Дзюбы
Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби в разговоре с «СЭ» опроверг возможное подписание клубом российского нападающего Артема Дзюбы.
«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», — сказал Чеби «СЭ».
Ранее Артем Дзюба в соцсетях выложил видео, где был виден домашний стадион «Бешикташа».
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