Лещенко выразил соболезнования в связи со смертью врача «Динамо» Ярдошвили

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

«К сожалению, лично я его не знал. Как болельщик «Динамо» хочу принести соболезнования его родным и близким», — сказал Лещенко «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Владимир Пушкарев)