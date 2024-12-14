Агент Гранха: «Роналдо счастлив в «Ростове»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о будущем своего клиента.

«На данный момент у нас нет никаких предложений, и Роналдо счастлив в «Ростове», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Гранха.

Роналдо перешел в «Ростов» из «Левски» в январе 2024 года за 2 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2028 года.