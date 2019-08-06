Председатель совета директоров "Зенита" рассказала о дружбе с "Барселоной"

Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина заявила, что у клуба дружеские отношения с "Барселоной". Сегодня молодежная команда "Зенита" сыграла товарищеский матч с "Барселоной" U19 и победила со счетом 1:0.

— У клуба давние партнерские и даже дружеские отношения с "Барселоной", которая приезжает в Академию уже второй год, - цитирует Илюхину официальный сайт клуба. - Будет ли ответный визит? Думаю, да. "Барселона" в этом плане всегда очень дружелюбная и гостеприимная.

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