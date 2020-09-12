Председатель совета директоров «Уфы» Мурзагулов: «У Евсеева полный карт-бланш и кредит доверия от руководства республики»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мирзагулов прокомментировал «СЭ» поражение от «Тамбова» (0:2) в 7-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Мы команда, которая вынуждена много продавать игроков и много покупать, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Из-за скомканного прошлого сезона у нас не было возможность нормально провести этот процесс. На карандаше были игроки, но некоторых мы просто не успели завести. А те, кто пополнил команду, еще не успели полностью в нее влиться. Поэтому сбор между сезонами мы прошли болезненно. Но, я уверен, что команда восстановится, станет прежней и будет работать не хуже, чем в прошлом году.

— У «Уфы» уже пять матчей без побед, она идет в зоне стыковых матчей. Что-то угрожает работе Вадима Евсеева?

— У Евсеева полный карт-бланш и кредит доверия от руководства Республики. Нет ни малейших оснований сомневаться в его компетентности. Повторюсь, мы просто вынуждены продавать футболистов, чтобы команда нормально функционировала. Если этим летом, с учетом всей ситуации с коронавирусом, у нас не было бы продаж, то клубу было бы элементарно нечем расплачиваться со своими игроками. Так трансферы на выход были, мы расплачиваемся нормально и ждем поступлений от спонсоров, которые сейчас поступают, конечно, тяжело. В этом плане, скорее мы создаем Вадиму проблемы и он может быть нами недоволен, а не мы им. (Севастиан Терлецкий)