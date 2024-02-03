Нагорных о переговорах с белорусским «Арсеналом»: «Речь идет не о фарм-клубе»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом» из Дзержинска.

По информации Legalbet, белорусский клуб может стать фарм-клубом железнодорожников.

«Речь идет о возможном сотрудничестве между клубами, не о фарм-клубе», — сказал Нагорных «СЭ».

После 18 туров РПЛ железнодорожники с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.