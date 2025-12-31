Нагорных: «На сегодняшний день Баринов — игрок «Локомотива», капитан. В таком статусе он входит в Новый год»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова.

«Наступает Новый год, меня волнует судьба всех наших футболистов, тренеров и специалистов. На сегодняшний день Дмитрий Баринов — игрок «Локомотива», капитан команды — в этом статусе он входит в Новый год», — сказал Нагорных «СЭ».

3 декабря «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать 29-летнего россиянина уже этой зимой.

Баринов — воспитанник подмосковного футбола, перешел в академию «Локомотива» в 2012 году. Дмитрий выступает за основную команду железнодорожников с 2015-го, выиграл чемпионат (2017/18), три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и Суперкубок (2019).

В сезоне-2025/26 полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.