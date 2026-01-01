Мацуев: «Хотел бы пожелать всем, кто влюблен в «Спартак», чтобы Новый год приносил только позитив и счастливые моменты»
Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оставил пожелание фанатам красно-белых на 2026 год.
— Что вы можете пожелать фанатам «Спартака» в грядущем году?
— Знаете, от болельщика «Спартака» с 85-го года, то есть вы понимаете, что это любовь на всю жизнь, хотел бы пожелать нам всем, кто по-настоящему влюблен в красно-белых, чтобы Новый год приносил нам всем только позитив и счастливые моменты. Я скажу так: во времена Константина Ивановича Бескова и Олега Ивановича Романцева игра всегда была на первом месте, даже иногда вопреки результату.
«Спартак» — это, наверное, единственный народный клуб, который действительно любят по всей России и во многих странах мира, не выигравший Еврокубок, в отличие от других наших команд — российских и советских.
Вероятно, есть какая-то магия и вообще в названии клуба «Спартак», и в том, как он играл раньше. Невозможно русскую публику обмануть и завлечь какими-то иными способами, нежели магией и химией игры, которая была. И несмотря на то, что у нас одно чемпионство за 20 лет, меньше болельщиков не становится.
В этом же есть какая-то магия, соответственно. С другой стороны, мы знаем, скажем, английские команды 4?5 дивизиона, которые из поколения в поколение болеют за свою команду, никогда не выходят выше, но тем не менее, стадионы тоже заполнены. И они понимают, что никогда не выиграют чемпионат Англии.
Это нечто другое. Объяснение слова «любовь» субъективное, у каждого есть свои определения этого слова. Я хочу, чтобы мы были спокойны в душе, скажем так, и сумасшедшими в виде эмоций, когда наш любимый клуб дает их нам. Не хочется говорить о плохих и негативных вещах, которые были в 2025 году.
«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 18 играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1