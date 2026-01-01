Мацуев: «Хотел бы пожелать всем, кто влюблен в «Спартак», чтобы Новый год приносил только позитив и счастливые моменты»

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оставил пожелание фанатам красно-белых на 2026 год.

— Что вы можете пожелать фанатам «Спартака» в грядущем году?

— Знаете, от болельщика «Спартака» с 85-го года, то есть вы понимаете, что это любовь на всю жизнь, хотел бы пожелать нам всем, кто по-настоящему влюблен в красно-белых, чтобы Новый год приносил нам всем только позитив и счастливые моменты. Я скажу так: во времена Константина Ивановича Бескова и Олега Ивановича Романцева игра всегда была на первом месте, даже иногда вопреки результату.

«Спартак» — это, наверное, единственный народный клуб, который действительно любят по всей России и во многих странах мира, не выигравший Еврокубок, в отличие от других наших команд — российских и советских.

Вероятно, есть какая-то магия и вообще в названии клуба «Спартак», и в том, как он играл раньше. Невозможно русскую публику обмануть и завлечь какими-то иными способами, нежели магией и химией игры, которая была. И несмотря на то, что у нас одно чемпионство за 20 лет, меньше болельщиков не становится.

В этом же есть какая-то магия, соответственно. С другой стороны, мы знаем, скажем, английские команды 4?5 дивизиона, которые из поколения в поколение болеют за свою команду, никогда не выходят выше, но тем не менее, стадионы тоже заполнены. И они понимают, что никогда не выиграют чемпионат Англии.

Это нечто другое. Объяснение слова «любовь» субъективное, у каждого есть свои определения этого слова. Я хочу, чтобы мы были спокойны в душе, скажем так, и сумасшедшими в виде эмоций, когда наш любимый клуб дает их нам. Не хочется говорить о плохих и негативных вещах, которые были в 2025 году.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 18 играх.