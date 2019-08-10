Председатель совета директоров "Локомотива": "Рибери? Я слухи не комментирую"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос корреспондента "СЭ" о возможном переходе Франка Рибери. Сообщения о его трансфере появились во французских СМИ.

36-летний Рибери в межсезонье покинул мюнхенскую "Баварию" за которую выступал с 2007 года.

- Я слухи не комментирую, - сказал Мещеряков. - Коллеги, вы все хорошо знаете, что до официального объявления, переговоры оставляю без комментариев.

В минувшем сезоне Рибери в чемпионате Германии провел 25 матчей, забил шесть мячей. В Лиге чемпионов на его счету семь матчей и один гол. (Арман Мкртчян)