Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «В это сложное время всем нам нужно объединиться»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о распространении коронавируса.

— Все вы знаете, какой сложный момент сейчас переживает не только наш регион, а весь мир, — цитирует Фетисова официальный сайт клуба. — Мы делаем все возможное для снижения рисков и предотвращения массового распространения коронавируса COVID-19, как в Самарской области, так и за ее пределами.

Заботясь о своем здоровье, вы помогаете всем остальным. Соблюдайте правила личной гигиены. Ни в коем случае на впадайте в панику, но проявляйте бдительность. В это сложное время всем нам нужно объединиться, стать добрее к окружающим, внимательней относиться к своему здоровью и, по возможности, окружить заботой близких людей. Не сомневаюсь, что мы все вместе справимся, преодолеем эту болезнь и сможем вернуться к прежней жизни, став еще более сильными после этого испытания. Здоровья все вам и вашим близким. Если болеть — то только за «Крылья».