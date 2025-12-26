Глава совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Больше не допустим катаклизма»

Председатель директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Система «Крыльев Советов» — это огромный организм. Наша финансовая политика зависит от очень многих людей. Я беру на себя ответственность за каждого человека из нашей системы. Больше не допустим катаклизма. Даже маленького нюанса не допустили. У нас сальдо всегда положительное. Но чтобы это было, нужно жить по средствам. Поэтому я Магомеда Мусаевича в желаниях немного ограничиваю. У меня задача, чтобы клуб всегда был в плюсе. У Адиева — положительный результат на поле. Я все-таки считаю, что с июня не все получилось. В июне мы брали игроков, удача была на нашей стороне. Секунды решали определенные моменты. Иногда читаю телеграм-каналы и удивляюсь от информации. Слухи какие-то, новости. Откуда это все берется? Зачем? Сегодня мы проводим конференцию, чтобы донести реальную информацию», — сказал Яковлев.

После 18 туров самарская команда с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.