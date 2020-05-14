«Позор! Один из самых стыдных моментов за всю историю!» Болельщики «Локомотива» атакуют клуб из-за Семина

Болельщики «Локомотива» негативно отреагировали на новость о том, что руководство клуба не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

lesha_rg: «Позор».

hoddy_rey: «Позор руководству».

karbayulyai: «Нет слов... Самая худшая новость».

igor.permyakov: «Животные».

soldmitri: «Увольняйте Кикнадзе из клуба».

katushaaa.logunova: «Спасибо за все! Легенда!»

stanvovk 91 : «Очередной эффективный менеджер, по стопам Ольги Юрьевны идете! Позорище!»

«Один из самых стыдных моментов за всю историю!» — отреагировали пользователи в Twitter.

«Желаю вам Лиги Европы, а лучше вылета в ФНЛ! Вы убили свою историю! Вы убили клуб! Вы нагадили в души всех красно-зеленых болельщиков!» — оставил болельщик такой комментарий под постом в официальном Twitter «Локомотива».

«Вы что творите!» — возмутился фанат «Локо» в Twitter.

Это один из самых стыдных моментов за всю историю российского футбола. — Красавчик Леша (@krasavchik_l) May 14, 2020

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич