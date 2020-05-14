«Позор! Один из самых стыдных моментов за всю историю!» Болельщики «Локомотива» атакуют клуб из-за Семина
Болельщики «Локомотива» негативно отреагировали на новость о том, что руководство клуба не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.
lesha_rg: «Позор».
hoddy_rey: «Позор руководству».
karbayulyai: «Нет слов... Самая худшая новость».
igor.permyakov: «Животные».
soldmitri: «Увольняйте Кикнадзе из клуба».
katushaaa.logunova: «Спасибо за все! Легенда!»
stanvovk91: «Очередной эффективный менеджер, по стопам Ольги Юрьевны идете! Позорище!»
«Один из самых стыдных моментов за всю историю!» — отреагировали пользователи в Twitter.
«Желаю вам Лиги Европы, а лучше вылета в ФНЛ! Вы убили свою историю! Вы убили клуб! Вы нагадили в души всех красно-зеленых болельщиков!» — оставил болельщик такой комментарий под постом в официальном Twitter «Локомотива».
«Вы что творите!» — возмутился фанат «Локо» в Twitter.
#позор pic.twitter.com/krEL2Pecch— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 14, 2020
Это один из самых стыдных моментов за всю историю российского футбола.— Красавчик Леша (@krasavchik_l) May 14, 2020
«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич