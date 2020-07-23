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«Поздравляю всех с завершением сезона». Первый пост Цорна после ухода из «Спартака»

01:01
Томас Цорн. Фото Instagram
Томас Цорн. Фото Instagram
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опубликовал в Instagram фотографию состава своего бывшего клуба. Также он поздравил всех с завершением сезона-2019/20 в РПЛ.

«Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона-2019/20. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу «Спартак» и фанатам!» — написал Цорн.

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