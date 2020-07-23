«Поздравляю всех с завершением сезона». Первый пост Цорна после ухода из «Спартака»
01:01
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опубликовал в Instagram фотографию состава своего бывшего клуба. Также он поздравил всех с завершением сезона-2019/20 в РПЛ.
«Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона-2019/20. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу «Спартак» и фанатам!» — написал Цорн.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...