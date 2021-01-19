После ЧМ-2018 Акинфеев отказался от рекламных контрактов с сумасшедшими деньгами

PR-менеджер Елена Болотова рассказала о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от многомиллионных рекламных контрактов.

— Он и от обложки отказался после чемпионата мира, от премии, и для меня это было ударом, конечно, ножом в сердце, — сказала Болотова в интервью Youtube-каналу KonOff Василия Конова. — Я ему говорила: «Какое ты имеешь право, ты лучший, на тебя вся страна молится. У нас такой чемпионат мира был, ну как?» Он: «Все, я устал, не могу».

Так он ладно отказался от этой обложки — он отказался от рекламных контрактов с сумасшедшими деньгами. Я очень была недовольна тогда (смеется). Но я его могу понять, я понимала, какое давление было на него.

— Какой порядок сумм? Чтоб мы понимали: десятки миллионов, сотни миллионов?

— Десятки миллионов.

— Несколько контрактов — это сколько? Я имею в виду количество контрактов, от которых он отказался после чемпионата мира.

— Два-три точно. Два я точно помню: китайцы у нас были, потом сотовая связь.