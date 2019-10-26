Пошел ли Акинфееву на пользу уход из сборной? Отвечает Овчинников

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение основного голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева уйти из сборной России. Вратарь объявил о завершении международной карьеры после ЧМ-2018, на его счету 111 игр за национальную команду.

— В плане работы он не отдыхает в эти паузы (на игры сборных), он тренируется вместе со всеми, — цитирует официальный сайт ЦСКА Овчинникова. — Сейчас он находится в хорошем игровом тонусе. Его нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Моя задача — чтобы Игорь не имел проблем со здоровьем, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это наш капитан, который своей работой подтверждает свое звание легендарной фигуры не только для ЦСКА, но и для всего российского спорта.

— Еще пару лет назад он был одним из лидеров команды, а сейчас стал, по сути, единоличным «вожаком» в раздевалке и на поле. На него не давит эта дополнительная ответственность?

— Не думаю. Он четко понимает свою роль, понимает, что от него требуется. У нас нет никаких претензий к нему в плане коммуникаций внутри коллектива. Он великолепный капитан и лидер.