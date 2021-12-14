Попов: «Забыл, что забил «Спартаку», хорошо, что вовремя перестал праздновать»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после своего гола в ворота «Спартака» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

«Всегда приятно забивать голы. Я долго не появлялся на поле, был очень рад отличиться. Празднование гола? Это произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился. Я не хотел обидеть болельщиков «Спартака», просто забылся», — сказал Попов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.