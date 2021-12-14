Источник: «Динамо» продлит контракт с Ворониным

Тренер «Динамо» Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«История с будущим Воронина в «Динамо» решена, — сказал источник в московском клубе. — «Динамо» заинтересовано в Воронине, и контракт будет заключен до конца года. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц также выступил за продление соглашения с Ворониным».

Также источник сообщил, что точный срок контракта обсуждается. Приоритетный вариант — два года.