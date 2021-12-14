Источник: «Динамо» продлит контракт с Ворониным
10:20
Тренер «Динамо» Андрей Воронин продлит контракт с московским клубом, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«История с будущим Воронина в «Динамо» решена, — сказал источник в московском клубе. — «Динамо» заинтересовано в Воронине, и контракт будет заключен до конца года. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц также выступил за продление соглашения с Ворониным».
Также источник сообщил, что точный срок контракта обсуждается. Приоритетный вариант — два года.
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/61b78e869a794763c2043ea9?ruid=UET9A1+03P6uXVoNA3PHAg==&from=newsfeed
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