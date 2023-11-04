Попов рассказал, чем ему запомнилось первое чемпионство «Рубина» в 2008 году

Экс-защитник казанского «Рубина» Алексей Попов рассказал, чем ему запомнилось первое чемпионство казанского клуба в 2008 году.

«Чемпионство «Рубина» в 2008-м запомнилось тем, что многие лидеры РПЛ после европейского турне плохо играли, а наши два равноценных состава воспользовались этим. В раздевалке в Раменском было все: от слез до шампанского. Даже Бердыев, несмотря на свое спокойствие и уравновешенность, танцевал от радости то ли шома бас, то ли свои туркменские танцы. Вытанцовывал так, будто ему тогда не было под шестьдесят. Это один из тех редких случаев, когда Бекиевич позволил себе расслабиться. Еще мы выпили очень много шампанского, сколько ящиков было — такое не запоминается. Каждый выпивал за раз бутылку, обливался им, а параллельно давал интервью. Все проходило по-чемпионски! В Казани нас встречали болельщики «Рубина», а перед трапом самолета нас ждали представители власти и глава Татарстана — Минтимер Шаймиев. Он в кепке «Рубина», а мы в золотых тюбетейках. Была и торжественная церемония, тоже прямо у трапа», — приводит слова Попова Sport24.

Он также рассказал, что каждый игрок получил «Орден за заслуги в спорт».

«Такая есть у каждого из той команды: у Бердыева, Семака, Бухарова, Домингеса. Каждый в том «Рубине» был лидером, но никто не тянул одеяло на себя. Все футболисты и тренерский штаб заслужили чемпионство и ордена от республики», — добавил Попов.

«Рубин» дважды становился чемпионом России (2008 и 2009 года).