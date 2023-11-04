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Текке вспомнил первое чемпионство «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард «Зенита» Фатих Текке вспомнил первое чемпионство клуба 2007 года.

«2007-й год стал выдающимся для «Зенита». Самый запоминающийся момент — золотой матч в Раменском против «Сатурна». После той игры мы стали чемпионами, Ширл забил единственный мяч, а я из-за травмы отыграл всего 36 минут, ха-ха, но это никак не омрачило празднование. Это было мое первое чемпионство в карьере и первое для «Зенита» спустя 23 года. И как же приятно было уделать «Спартак», который в итоге отстал от нас на два очка! Скажу честно — то чемпионство стало отправной точкой для других побед: в матчах за Кубок УЕФА и Суперкубки России и Европы. Помню, как мы вернулись в Санкт-Петербург — было ощущение, что каждый фанат, болельщик и житель города вышел встречать нас в аэропорту. Атмосфера праздника была и в самом Питере: переполненные улицы, особенно Невский проспект, все люди гуляли, кричали, пускали салюты. И это все, несмотря на жуткий холод! Никогда не видел, чтобы футболисты и болельщики так вместе праздновали чемпионство», — приводит слова Текке Sport24.

Он также заявил, что никогда не забудет, как команда отмечала с президентом клуба Сергеем Фурсенко.

«Сергей снял какое-то отличный банкетный зал, где были именные места для всех футболистов и их национальные флаги. И даже не это тронуло меня до глубины души, а то, что мы слушали гимн каждой страны, в том числе и Турции. Это было безумно трогательно! И кстати, благодаря нашему успеху он позже стал президентом РФС, ха-ха!» — приводит слова Текке Sport24.

Всего «Зенит» выигрывали турнир девять раз в российской истории (2007, 2010, 2012, 2015, 2019-2023), также у команды есть титул чемпиона СССР (1984).

Источник: https://sport24.ru/football/news-592719-fatikh-tekke-vspomnil-pervoye-chempionstvo-zenita-blagodarya-nashemu-uspekhu-fursenko-stal-prezidentom-rfs
Фатих Текке
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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