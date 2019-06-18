Понсе в шаге от перехода в "Спартак"

Как стало известно "СЭ", трансфер 22-летнего нападающего Эсекиэля Понсе в "Спартак" должен быть официально осуществлен в самое ближайшее время. Стороны договорились обо всех основных условиях перехода – остаются незначительные детали.

Правами на аргентинца владеет "Рома", но последний год он провел в Греции – в АЕК. Ранее итальянцы сдавали игрока в аренду в "Лилль" и "Гранаду", а приобрели его в 2016 году у "Ньюэллс Бойс". Сумма компенсации римлянам от красно-белых составит порядка 7-8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Понсе провел 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи

Эта покупка еще не означает, что "Спартак" точно покинет 28-летний форвард Зе Луиш. Официальных предложений по нему московский клуб пока не получал ни от "Порту", ни от других команд. (Вячеслав Короткин)​

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