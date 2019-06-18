Томас Цорн: "Если появится хорошее предложение по Зе Луишу, мы готовы его отпустить"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал информацию о переговорах красно-белых с "Порту" по трансферу форварда Зе Луиша в португальский клуб.

– Как прокомментируете ход переговоров, о которых активно сообщают португальские СМИ?

– В настоящий момент у нас нет ни одного официального предложения ни от одного клуба по Зе.

– Насколько вероятна продажа форварда?

– Если появится хорошее предложение, мы готовы его рассмотреть. (Сергей Егоров)​

Сегодня португальская газета A Bola сообщила, что сделка между "Порту" и "Спартаком" может быть оформлена в ближайшее время. По данным источника, португальский клуб готов заплатить за нападающего требуемые 10 миллионов евро, чтобы закрыть сделку.

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