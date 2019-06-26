Понсе собирается побороться с Луизом Адриану за звание лучшего бомбардира "Спартака"

Новичок "Спартака" Эсекиэль Понсе выразил надежду, что ему удастся стать лучшим бомбардиром клуба в предстоящем сезоне. Форвард дал понять, что готов к конкуренции с Луизом Адриану.

- Прежде всего я ставлю для себя командные задачи. Нам нужно сделать все, чтобы выдать хороший сезон, - сказал Понсе. - Нам нужно пробиться в групповой турнир Лиги Европы. От игры к игре идти вперед, за очками. Что касается личных целей, хочу стать лучшим бомбардиром команды.

- Луиз Адриану сказал вчера то же самое.

- Будь что будет. Это только пойдет на пользу команде. Луиз - классный игрок, будет приятно с ним посоперничать.