Понсе и Роши могут не сыграть против «Зенита»

«Ахмат» в официальном Youtube-канале показал подготовку команды к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет в Грозном 11 июля.

Как сообщается на официальном сайте команды, восстанавливаются Бернард Бериша, Владимир Ильин и Аблай Мбенг. Под вопросом участие в матче Одисе Роши и Андреса Понсе, которые занимаются индивидуально.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.