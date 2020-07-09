Понсе и Роши могут не сыграть против «Зенита»
9 июля 2020, 18:48
«Ахмат» в официальном Youtube-канале показал подготовку команды к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет в Грозном 11 июля.
Как сообщается на официальном сайте команды, восстанавливаются Бернард Бериша, Владимир Ильин и Аблай Мбенг. Под вопросом участие в матче Одисе Роши и Андреса Понсе, которые занимаются индивидуально.
«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.
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