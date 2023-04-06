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Сегодня, 13:33

Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС, которое состоится сегодня, 6 апреля.

Ранее «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь грозненского клуба тянул время с первой минуты игры.

33-летний испанец тренирует красно-белых с июня 2022 года. В РПЛ его команда занимает третье место с 41 баллом в турнирной таблице.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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